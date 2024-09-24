نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية: نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات هامة بشأن نشاط الرياح الذي سيشهد اليوم، حيث من المتوقع أن يؤثر على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

تتسم الرياح بالاتجاه الشمالي الشرقي والغربي أحيانًا، وقد تصل سرعاتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة، مما يسبب اضطرابات ملحوظة في حركة الملاحة.

اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر

يشير تقرير الأرصاد إلى أن عدة شواطئ شرقية مطلة على البحر الأحمر ستشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية.

ارتفاع حركة الأمواج سيصل إلى نحو 2.5 متر، مما يتطلب من رواد الشواطئ وممارسي الرياضات البحرية اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

يُنصح الجميع بتجنب الأنشطة البحرية غير الضرورية اليوم، حرصًا على السلامة.

الملاحة البحرية في البحر المتوسط

على الجانب الآخر، أشارت الأرصاد الجوية إلى عودة الهدوء النسبي لحركة الأمواج في البحر المتوسط.

إذ من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج اليوم إلى مترين، بسبب الانخفاض النسبي في سرعات الرياح التي وصلت أمس إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وتُتوقع أن تصل اليوم إلى 30 كيلومترًا في الساعة.

شهدت الشواطئ المختلفة مثل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد) اضطرابات في الملاحة البحرية يوم أمس، لكن يُتوقع اليوم أن يتحسن الوضع بشكل نسبي.

سرعات الرياح اليوم

تستمر سرعات الرياح في الارتفاع على مناطق مختلفة من مصر.

في القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية، تتراوح سرعات الرياح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

كما يُتوقع أن يسود طقس غائم جزئيًا في تلك المناطق، نتيجة لتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية.

فيما يتعلق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ستظل سرعات الرياح نشطة، حيث يمكن أن تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة.

الحالة الجوية العامة

بشكل عام، تشير توقعات الأرصاد إلى أن بعض المناطق ستشهد تقلبات جوية، مما يُنذر بضرورة توخي الحذر من قبل السكان والمستفيدين من الأنشطة البحرية.

تُظهر السحب الممطرة على السواحل الشمالية أن هناك فرصة لهطول الأمطار، مما يتطلب الاستعداد الجيد من قبل المواطنين.

نصائح للمواطنين