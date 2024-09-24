العالم اليوم - تراجع معنويات الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - تراجعت معنويات الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الآمال في تعافي أكبر اقتصادات أوروبا.

وأظهر مسح لمعهد "إيفو"، الثلاثاء، أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 85.4 نقطة في سبتمبر من 86.6 نقطة في أغسطس.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قراءة 86.0 نقطة.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو: "الاقتصاد الألماني يتعرض لضغوط متزايدة".

وأضاف أن اقتصاد ألمانيا، الذي انكمش في الربع الثاني، قد ينكمش أكثر في الربع الثالث.

وعادة ما يتم تعريف الركود على أنه ربعان متتاليان من الانكماش.

وتدهورت التوقعات للأشهر المقبلة بشكل أكبر، إذ انخفض المؤشر إلى 86.3 نقطة في سبتمبر من 86.8 نقطة في أغسطس.