انت الأن تتابع خبر هتفرد التجاعيد ويخلي البشرة تلمع من جديد.. سر عجيب في هذه الأوراق التي تحتفظي بها في مطبخك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من منا لا يتمنى ان يظل شبابا طول العمر وان تكون بشرته خالية من التجاعيد، لذا نقوم جميعا بتجربة الكثير من الماسكات على الوجه بعضها يبوء بالفضل، لكن يمتاز ماسك ورق الغار للبشرة بأنه من إحدى أهم وأفضل الكريمات التي تم تحضيرها لشد البشرة والتخلص من التجاعيد التي تظهر في الوجه خاصة في حال التعرض لمشاكل صحية أو كبر السن، لذلك ينصح خبراء التجميل باستخدام الكريم حيث يعمل على إظهار البشرة بشكل صحي لأنه يحتوي على المعادن الأساسية والفيتامينات التي تساهم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد الموجودة بها، لذلك سوف نقوم بتحضير ماسك النشا وورق الغار، للتخلص من التجاعيد في مقالنا بالتفصيل والدقة.

ماسك ورق الغار للبشرة

تمتاز عشبة ورق الغار بأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تجعلها دائماً مفيدة لصحة البشرة، بالإضافة إلى أن النشا تساعد في توحيد لون البشرة وتفتيحها، لذلك سوف نقوم بتحضير الوصفة من خلال إحضار

المكونات التالية:

ثلاثة نقاط فقط من زيت القرنفل.

ثلاثة نقاط فقط من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة من النشا.

كوب واحد فقط من مغلي ورق الغار.

طريقة التحضير

نقوم في البداية بإحضار وعاء مناسب.

إضافة ورق الغار المغلي والنشا .

تقليب المكونات بشكل جيد للحصول على خليط متجانس.

نقوم بوضع المكونات على نار هادئة والتقليب بشكل مستمر، للحصول على خليط كريمي.

إضافة زيت الزيتون والفازلين والقرنفل إلى الخليط والتقليب بشكل جيد.

نحرص على وضع الخليط جانباً حتى يبرد بشكل تام.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

تتمثل طريقة الاستخدام الصحيحة لوصفة الغار والنشا بأنها تكون كالتالي: