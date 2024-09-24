العالم اليوم - إسرائيل تعرض صورا لـ "صاروخ منزلي" في لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعرض صورا لـ "صاروخ منزلي" في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - عرض الجيش الإسرئيلي، الثلاثاء، صور لصاروخ بعيد المدى قال إنه لحزب الله اللبناني ومثبت على قاذفة هيدروليكية في الطابق العلوي لمنزل في إحدى قرى جنوب لبنان.

ونشرت إسرائيل، ما قالت إنه دليل على وضع ذخائر حزب الله في المنازل، حيث سعت حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى استباق الانتقادات للضربات واسعة النطاق التي استهدفت المساكن في جميع أنحاء لبنان وخلفت مئات القتلى في البلاد.

وقالت إن هذا مجرد واحد من 1300 هدف بما في ذلك صواريخ كروز بعيدة المدى وصواريخ ثقيلة الوزن وطائرات بدون طيار تم ضربها الاثنين في لبنان.

وأضافت أن هذه الأسلحة كان من المقرر استخدامها لإحداث أضرار جسيمة في جميع مناطق إسرائيل.

"القضاء على قدرات حزب الله"

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان الاثنين دمرت عشرات الآلاف من صواريخ جماعة حزب الله، مما يزيد من المآسي التي تعرضت لها الجماعة المدعومة من إيران، وهي الأصعب في تاريخها.

وأضاف في بيان "اليوم هو ذروة مهمة. في هذا اليوم أخرجنا عشرات الآلاف من الصواريخ والذخيرة الدقيقة من الخدمة. ما بناه حزب الله على مدى فترة 20 عاما منذ حرب لبنان الثانية يدمره في الواقع الجيش الإسرائيلي".

وأفادت تقدرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن 50% من قدرات حزب الله قد تضررت منذ بداية الحرب، وأن أغلب الضرر حدث في اليومين الأخيرين.

ومع تصاعد القصف ليشمل أنحاء أخرى من لبنان اليوم الاثنين، تلقى السكان مكالمات هاتفية مسجلة مسبقا من الجيش الإسرائيلي تأمرهم بمغادرة منازلهم من أجل سلامتهم.