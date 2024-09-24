نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024: أجواء خريفية ودرجات حرارة مرتفعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، حيث يسود طقس خريفي في جميع أنحاء البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال النهار، وتوقعات بهطول شبورة مائية في الصباح الباكر.

نستعرض في هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس والدرجات المتوقعة غدًا الأربعاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

تشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد أجواءً خريفية تتميز بالحرارة والرطوبة خلال النهار، فيما يتحول الطقس إلى اعتدال ليلًا.

كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ظاهرة الشبورة المائية الخفيفة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 32 درجة مئوية

المحسوسة: 34 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 29 درجة مئوية

المحسوسة: 32 درجة مئوية

جنوب سيناء:

العظمى: 36 درجة مئوية

المحسوسة: 38 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 34 درجة مئوية

المحسوسة: 36 درجة مئوية

جنوب الصعيد:

العظمى: 39 درجة مئوية

المحسوسة: 40 درجة مئوية

الرياح

تشير التوقعات أيضًا إلى نشاط رياح معتدلة على فترات متقطعة، مما يساعد في تخفيف حدة الرطوبة والحرارة في بعض المناطق.

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد

توجه الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين بضرورة الانتباه إلى الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

كما ينصح بالإبقاء على النوافذ مغلقة ليلًا لتفادي دخول الرطوبة الباردة إلى المنازل، مما قد يساعد في تقليل الشعور بالحرارة خلال الليل.