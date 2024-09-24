نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن عن وظائف بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للعمل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في وظيفة معلم تعليم فني بمعمل الفاب لاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن شروط التقديم في وظيفة معلم تعليم فني بمعمل الفاب لاب كالتالي:

- حصول المتقدم على مؤهل عالي على رأس العمل بالتعليم الصناعي.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التقديم متاح حتى 26 سبتمبر 2024، على أن تفوض المديرية مسئول لتجميع الطلبات المقدمة في فترة الإعلان وإرسال صحيفة أحوال حديثة كمتقدم - سيرة ذاتية لكل متقدم، بالإضافة إلى ملف PDF معتمد ومختوم به البيانات التالية للمتقدمين: “اسم المتقدم - الرقم القومي - الوظيفة الحالية - مادة التدريس - التخصص على الكادر - اسم المؤهل - رقم الموبايل - البريد الإلكتروني”، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط فقط مع مراعاة الدقة في إرسال المطلوب ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يرسل المطلوب من البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected] و [email protected]

وقالت وزارة التعليم: “تفوض المديرية مسئولا لتجميع الطلبات المقدمة في فترة الإعلان وإرسال صحيفة أحوال حديثة لكل متقدم، وسيرة ذاتية لكل متقدم، بالإضافة إلى ملف pdf معتمد ومختوم به بيانات المتقدمين”.

