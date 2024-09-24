نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطاب مهم من "التعليم" بشأن تنفيذ الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا على جميع مديريات التربية والتعليم بشأن تفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية المعدة من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

وجاء نص الخطاب: تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تنفيذ ما ورد بالقرارات الوزارية أرقام ( 136 - 137 - 138 ) فيما يخص تفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية المعدة من قبل مديري عموم تنمية المواد الدراسية، يتم التوجيه لكافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بمختلف أنواعها نحو استخدام بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واخطار كافة المدارس بالواجبات المنزلية اليومية والتقييمات الأسبوعية.

وأضافت الوزارة في خطابها: على أن تنفذ من خلال تقسيم الفصل إلى ثلاث مجموعات أثناء التقييم وتنوع التقييمات كألية لضمان تحقيق هدف التقييم وقياس نواتج التعلم المستهدفة مع التلاميذ بكافة المراحل المختلفة.

