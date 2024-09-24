لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان عباس أبو الحسن، تريند محرك البحث “جوجل”، بعد تبرءته من اتهامه بقتل سيدة عن طريق الخطأ وإصابة الأخرى إثر دهسهما بسيارته،

كشف المحامي حسن أبو العينين دفاع عباس أبو الحسن عن تصالح ضحيتي الفنان وإثبات ذلك في جلسة أمس.

وقال "أبو العينين" في تصريحات إعلامية، إنه طالب ببراءة موكله من اتهامه بقتل سيدة عن طريق الخطأ وإصابة الأخرى إثر دهسهما بسيارته، وفقًا لما ورد من أن الحادثة وقعت وقت الظهيرة، وهي الفترة التي تكون فيها كثافات مرورية، كما أن الفنان ذهب مسرعًا لإسعاف الضحيتين ونقلهما لأقرب مستشفى.

تفاصيل التحقيقات مع الفنان عباس أبو الحسن

وأجرت نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة في حادث دهس الفنان عباس أبوالحسن سيدتين على طريق المحور المركزي بالشيخ زايد، ما أسفر عن إصابتهما بعدة إصابات ثم وفاة إحداهما بعد أيام من الحادث متأثرة بإصابتها، كما أصيب الفنان في القدم.

وروى الفنان عباس أبوالحسن خلال التحقيقات تفاصيل الحادث، حيث قال إنه كان عائدًا من مول العرب متوجهًا إلى منزله على الطريق الصحراوي، وأثناء وقت الذروة قرابة الساعة الثالثة والنصف عصرًا على طريق المحور المركزي كان يسير على سرعة 30 كم؛ بسبب كثافات متحركة على الطريق فوجئ بخروج سيدتين من خلف سيارة أخرى على يساره فاصطدم بهما بعد فشله في تفاديهما.

وأضاف "أبوالحسن" أنه توقف على الفور ونزل للاطمئنان على السيدتين واتصل هاتفيًا بالإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، وأثناء مساعدتهما في نقلهما لسيارة الإسعاف، أصيب بالتواء في الكاحل وشعر بألم شديد في قدمه اليمنى، وعقب تحرك الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي فور حضور رجال الشرطة وتحفظهم عليه تم نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي على إصابته ليتبين إصابته بقطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر أكيلس" يستدعي تدخلا جراحيًا.