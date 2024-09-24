سبل مواجهة الإرهاب والتطرف ضمن مناقشات ثقافة القليوبية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مواقع فرع ثقافة القليوبية عددًا من اللقاءات التثقيفية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

سبل مواجهة الإرهاب والتطرف

ونظمت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين، لقاء بعنوان "سبل مواجهة الإرهاب والتطرف" تحدث خلاله الشيخ محمد عبد الله، إمام وخطيب بالأوقاف، عن أسباب التطرف والإرهاب، ودور الدولة في مواجهة مثل تلك الظواهر التي تتسبب في إيقاف مسيرة التنمية وعجلة الاقتصاد، وتستهلك مقدرات الدول في مكافحته بدلا من خلق فرص حياة أفضل لمواطنيها، مؤكدا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة استقرار وسلامة المجتمع.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

جاء ذلك في حضور ياسر فريد، مدير عام فرع ثقافة القليوبية، الذي أشار في كلمته إلى أهمية هذا اللقاء المقام تزامنًا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، والحماية الاجتماعية، وتطوير الاقتصاد، ورفع كفاءة النظام الصحي والتعليمي، وغيرها من الأهداف، لبناء الإنسان المصري.

الهجرة غير الشرعية وطرق مواجهتها

من ناحية أخرى تضمنت الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، محاضرة ببيت ثقافة طوخ، بعنوان "الهجرة غير الشرعية وطرق مواجهتها"، ناقش خلالها الشاعر سليمان الزهيري، مدير البيت، مفهوم الهجرة غير الشرعية وأثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، موضحا جهود الدولة المبذولة للحد منها والتقليل من تبعاتها، من خلال المشروعات الصغيرة والبرامج التدريبية الخاصة برفع كفاءة الشباب ودعمهم اقتصاديا.

كما واصل فرع ثقافة القليوبية، فعاليات برنامج التدريب الميداني لطلاب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة بجامعة بنها، من خلال لقاء أقيم بمكتبة مصر العامة، بعنوان "الإعارة" أوضح خلاله رأفت سعيد، وسارة كمال، مسئولا تكنولوجيا المعلومات، تعريف خدمة الإعارة وأهميتها كونها من أهم الخدمات العامة التي تقدمها المكتبات لتسجيل مصادر المعلومات.

كما تطرقا خلال اللقاء إلى التعريف بنوعي الإعارة الداخلية والخارجية، مع توضيح دور الأخصائي أو موظف الإعارة في المكتبة، والشروط الواجب على المستعير الالتزام بها، واختتم اليوم بتطبيقات عملية للتدريب على تسجيل بيانات الكتاب والمستعير، وكيفية إعداد إخطار في حالة متابعة المواد المتأخرة لاستعادتها من قبل المُستعير.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة خلال الفترة الأخيرة ومنها انطلاق فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر" تبدع"، وغيرها.