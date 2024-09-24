نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن حاجته لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للدعم، التي تقع على قمة وظائف الإدارة العامة للدعم.

تهدف هذه الوظيفة إلى توفير منظومة دعم تستهدف المستحقين، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة لتوفير الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.

المهارات المطلوبة

أولًا: المهارات الأساسية

تحديد قيمة الدعم: الإشراف على عمليات تحديد قيمة الدعم لكل متقدم وفقًا للمعايير والقواعد المحددة.

الإشراف على عمليات تحديد قيمة الدعم لكل متقدم وفقًا للمعايير والقواعد المحددة. حصر ملفات المتعاملين: وضع خطة لحصر ملفات المتعاملين مع الصندوق والتوجيه بإرسالها إلى شركات الاستعلام.

وضع خطة لحصر ملفات المتعاملين مع الصندوق والتوجيه بإرسالها إلى شركات الاستعلام. الدراسة الائتمانية: الإشراف على حصر ملفات المتعاملين المتوقع إرسالها إلى جهات التمويل ومتابعة انتهاء الدراسة الائتمانية.

ثانيًا: المهارات الفنية

إجادة الحاسب الآلي: القدرة على استخدام تطبيقات الحاسب الآلي المتعلقة بمجال العمل.

القدرة على استخدام تطبيقات الحاسب الآلي المتعلقة بمجال العمل. معرفة لغة أجنبية: معرفة كافية بإحدى اللغات الأجنبية.

معرفة كافية بإحدى اللغات الأجنبية. القدرة على القيادة: مهارات القيادة والتوجيه.

مهارات القيادة والتوجيه. إدارة الأزمات: القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات.

ثالثًا: سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة العمل.

طريقة التقديم

على الراغبين في التقديم لوظائف وزارة الإسكان تقديم الطلبات باليد إلى:

العنوان: صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، (44-46 شارع الجيزة – الدقي).

ملاحظة: ينتهي قبول الطلبات اليوم، لذا يجب الإسراع في التقديم إذا كنت من المهتمين.