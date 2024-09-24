نجيب ساويرس: آفاق استثمارية واعدة في العراق

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 10:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس ، عن توسيع استثمارات شركته “أورا” في المنطقة ، مع تركيز خاص على العراق وليبيا، مؤكدًا أن تنفيذ المشاريع في العراق قد بدأ بالفعل، حيث تم استلام المرحلة الأولى من العمل.

وتحدث ساويرس بإيجابية عن الوضع في العراق، مشيدًا بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء في تحسين المناخ الاستثماري.

وقال: “لقد شهدت تحولات جذرية في البيئة العامة، مما جعل العراق وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين. كنت من أوائل الأشخاص الذين تشرفوا بلقاء رئيس الوزراء، وشعرت بقدرته على خلق بيئة عمل آمنة وموثوقة”.

وأشار ساويرس إلى أن العراق يمتلك إمكانيات هائلة، رغم التحديات التي يواجهها، حيث يعاني من نقص ملحوظ في العديد من الموارد.

وأضاف: “الناس في العراق يكنون مشاعر إيجابية تجاه المصريين، ونشعر وكأننا في وطننا هنا، تمامًا كما هو الحال في الإمارات”.

ورغم استقرار البيئة الاستثمارية في الإمارات، أقر ساويرس بالتحديات المحتملة في العراق، مؤكدًا تفاؤله بمستقبل الاستثمار هناك.