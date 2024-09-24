نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاشات شهر أكتوبر 2024: موعد وأماكن صرف المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت معدلات بحث المواطنين من أصحاب المعاشات عن موعد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.

حيث يتساءل العديد عن التفاصيل المتعلقة بالمعاشات، مع اقتراب شهر أكتوبر.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

تاريخ الصرف: يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر 2024 .

يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر اعتبارًا من يوم . يتم صرف المعاشات في أول يوم من كل شهر، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

توجد عدة أماكن متاحة لصرف معاشات شهر أكتوبر، ومنها:

منافذ البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ فورى وكارت ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل صرف المعاشات والرقم التأميني بكل سهولة وسرعة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

هل توجد زيادة جديدة في المعاشات؟

الشائعات حول الزيادة: تم تداول بعض الشائعات حول زيادة المعاشات، لكن لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن زيادة المعاشات، مما يشير إلى أن هذه الأخبار ليست لها أساس من الصحة.

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة