نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي على ملامح تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة واتفورد اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر بستاد الاتحاد ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.



موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد



وتبدأ صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مساء الثلاثاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة ومكةالمكرمة وقطر والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.



ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام واتفورد



حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، جفارديول، اكانجي.

خط الوسط: جوندوجان، سيلفا، كوفاسيتش.

خط الهجوم: هالاند، دوكو، سافينيو.

