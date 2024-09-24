نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. رامي جمال يحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 30 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

آخر أعمال رامي جمال

والجدير بالذكر آخر أعمال رامي جمال، أغنية حالته صعبة، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

الأغنية من كلمات محمد جمال، ألحان فارس فهمي، توزيع وميكس وماستر أحمد أمين.

كلمات أغنية حالته صعبة:



مش هعاتبه على اللي قاله

كلمتين بايخين وماله

زي بعضه

عادي قالهم

تحت تأثير انفعال

هو قال كده لما سيبته

على الكلام ده أنا لو حاسبته

مش هنخلص

بس لازم يعرف إني في بعده عال

خانه فعلا كبرياؤه

كان مفكرني بفراقه

هبكي واضعف بس شافني

مش مبينله اهتمام

شافني عشت ازاي بدونه

حالته صعبة

يكون في عونه

كان مصدق إني هزعل

لما يوصلني الكلام

عادي يخرج عن شعوره

ده الطبيعي عشان غروره

كلمتين واقفين في زوره

واستريح لما قالهم

قال في حقي كلام يدينه

سهل ارد عليه واهينه

بس سيبته يشوف بعينه

مش بيفرق يوم كلام