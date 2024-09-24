الرئيس الإيراني: حزب الله يواجه دولة مدججة بالسلاح ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة متفوقة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن حزب الله يواجه دولة مدججة بالسلاح ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة متفوقة.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.