نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع المناخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى نيويورك للمشاركة فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري، حيث تشارك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، المقام على هامش أعمال الدورة، واجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد في عدد من الفعاليات البيئية والمناخية الهامة، ومنها الاجتماعات الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، حيث تتولى سيادتها المشاركة مع نظيرها البنمي قيادة تسيير المشاورات الخاصة حول الإستهلاك والإنتاج المستدام، وكذلك الحدث الجانبي رفيع المستوى حول تعزيز الزخم نحو آلية عالمية لمواجهة التلوث البلاستيكي، كما تشارك في المنتدى رفيع المستوى حول شفافية المناخ العالمي، والجلسة العامة رفيعة المستوى حول تهديدات ارتفاع مستوى سطح البحر.

وتشارك وزيرة البيئة ايضا في عدد من الفعاليات الأخرى ومنها قمة التنقل المناخي، واجتماع خارطة الطريق نحو الحدث رفيع المستوى لهدف الحفاظ على ١.٥ ارتفاع في درجة حرارة الأرض، حيث تعرض الدول خلاله لخططها الوطنية والإجراءات الخاصة بتحقيق هذا الهدف للتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما تشارك وزيرة البيئة المصرية في الحوار الوزاري غير الرسمي حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ ضمن التحضير للشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29، بصفتها مسئولة على المستوى الوزاري لتسهيل عملية التوصل لاتفاق حول الهدف الكمي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، حيث يهدف الحوار إلى رفع الوعي بين الوزراء لخلق التزام سياسي حوّل هذا الهدف في الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، وستسعى وزيرة البيئة لتسليط الضوء على الإحتياجات والأولويات للدول النامية والدعوة لرفع الطموح وتسريع العمل في التقييم العالمي للمناخ، وذلك من خلال الوصول لهدف طموح وعادل لتمويل المناخ.

وستعقد د. ياسمين فؤاد على هامش زيارتها عدد من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية لبحث سبل التعاون وتعزيز جذب الاستثمارات لمصر في مجال البيئة والمناخ.