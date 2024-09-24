نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع قدوم الخريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن بداية الأسبوع المقبل ستشهد تغييرات ملحوظة في حالة الطقس في مصر.

حيث سيحل مرتفع جوي في طبقات الجو العُليا محل المنخفض الجوي الحالي، مع بقاء مصادر الكتل الهوائية من المناطق المعتدلة مثل جنوب أوروبا، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة

وفي تصريحات له خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، أوضح القياتي أن درجات الحرارة سترتفع بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية، مما يشير إلى بداية انتقال تدريجي نحو الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة

كشف القياتي أيضًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32 و33 درجة مئوية، بينما من المحتمل أن تصل أعلى درجات الحرارة العظمى في محافظات جنوب الصعيد إلى 37 درجة مئوية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى، فقد عادت إلى الاعتدال، حيث تُسجل في القاهرة ما بين 22 و23 درجة مئوية.

أحوال الرياح والشبورة المائية

أشار القياتي إلى أن حالة الطقس ستشهد أيضًا بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة، مما يساهم في تلطيف الأجواء بشكل كبير. كما ستظهر الشبورة المائية الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر على العديد من مناطق شمال الجمهورية.

يعود هذا الاعتدال إلى تأثير الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، ومصدرها مناطق جنوب أوروبا، مع وجود امتداد في طبقات الجو العُليا.

السحب والأمطار

وذكر القياتي أن الامتداد في طبقات الجو العُليا سيؤدي إلى تشكل بعض السحب الخفيفة التي قد تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، من الوارد أن تعود فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، مما يعكس التغيرات المناخية التي قد ترافق فصل الخريف.