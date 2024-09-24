العالم اليوم - تراجع صادرات ليبيا النفطية في سبتمبر وأغلب الإنتاج متوقف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:30 مساءً - أظهرت بيانات موانئ وشحن أن صادرات ليبيا من النفط الخام هبطت إلى نحو 400 ألف برميل يوميا هذا الشهر من 1.02 مليون برميل يوميا في أغسطس، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أزمة سياسية أدت إلى انخفاض الإنتاج.

وتظهر بيانات شركة "كبلر" لتحليلات النفط وبيانات وكلاء الموانئ أن الجزء الأكبر من صادرات ليبيا من النفط الخام هذا الشهر اتجه إلى إيطاليا واليونان، مع توجه بعضها إلى الصين وكندا.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية أدت إلى توقف نسبة كبيرة من إنتاجها النفطي.

ولم تعلن المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير موارد الوقود الأحفوري في ليبيا، حالة القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في الموانئ، واختارت استخدام هذا الإجراء على شحنات بعينها.

وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على كل إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس، قبل أن تبدأ أزمة المصرف المركزي.

وقالت المؤسسة في 28 أغسطس إن إنتاج النفط انخفض بأكثر من النصف من مستوياته المعتادة إلى نحو 590 ألف برميل يوميا، لكنها لم تعلن عن أي بيانات إنتاج جديدة منذ ذلك الحين.