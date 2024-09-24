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أحمد جودة - القاهرة - لا يعاني حارس مرمى آرسنال، ديفيد رايا، من أي إصابة خطيرة خلال مشاركته في مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

هل خرج رايا من مباراة مانشستر سيتي مصابًا؟



رايا الذي أنهى المباراة وهو يعرج وبرباط على ركبته اليمنى، يعاني فقط من خدش، وأنه ليس اللاعب الذي وصفه المدرب ميكيل أرتيتا بأنه يعاني من إصابة خطيرة خلال تصريحاته عقب اللقاء.

وكان أرتيتا صرح عقب المباراة بخصوص إصابة أي من لاعبيه بشكل خطر "أحدهم، لكن علينا الانتظار".

وخلال المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2، اضطر العديد من لاعبي آرسنال إلى تلقي العلاج على أرض الملعب: جابرييل مارتينيلي، ريكاردو كالافيوري، جوريان تيمبر ورايا نفسه.



باستثناء رايا، تم استبدال اللاعبين الثلاثة الآخرين في صفوف "الغانرز" في المباراة التي كان متفوقا فيها حتى الدقيقة 97 قبل أن يخطف "السيتي" هدف التعادل على ملعبه الاتحاد.