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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية أن إدارة برشلونة ستعقد جلسة حاسمة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف بديل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

بعد اصابة شتيجن.. هل يتعاقد برشلونة مع حارس جديد؟

وتعرض تير شتيجن لإصابة قوية خلال مواجهة فياريال بالليجا، وأثبتت الفحوصات أنها تمزق في وتر الرضفة للركبة وخضع لعملية جراحية في برشلونة.

ويغيب الحارس الألماني لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبهذا، أصبح من المؤكد انتهاء موسمه الحالي، ما يجبر نادي برشلونة على البحث عن بديل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيجتمع اليوم هانز فليك مدرب برشلونة، وديكو المدير الرياضي للبارسا، بهدف مناقشة جميع الخيارات المتاحة.

وتلقى النادي العديد من العروض من حراس مرمى عاطلين عن العمل، والآن يتعين على النادي الكتالوني الاستفادة من حقيقة أنه يمكنه استخدام 80% من راتب الحارس الألماني للتعاقد مع لاعب جديد.