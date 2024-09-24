أخبار اليمن : المؤتمر وحلفاؤه يدينون جرائم العدوان الصهيوني على لبنان

المؤتمر وحلفاؤه يدينون جرائم العدوان الصهيوني على لبنانادان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكر وا بشدة جرائم الحرب التي يشنها العدو الصهيوني بحق الشعب اللبناني منذ يوم امس والذي راح ضحيته اكثر من 558 شهيدا و1835 مصابا .

واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ان الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب اللبناني تاتي استمرارا لجرائم الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص في ظل تواطوء ومساندة امريكية بريطانية اوروبية واضحة وفاضحة .

ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الشعوب والاحزاب والمنظمات العربية الى ادانة هذه الجرائم والوقوف ومساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه العدو الصهيوني باعتبار ذلك واجبا دينيا وقوميا واخلاقيا وانسانيا .

واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وقوف ومساندة الشعب اليمني وقواه السياسية للشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدو الصهيوني وجرائم الحرب التي يرتكبها وحقهم المشروع في مقاومته بكل الوسائل .