نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نصحناك من 20 سنة إنك بتمارس مهنة مش مهنتك".. أحمد بلال يوجه رسالة نارية إلى شريف إكرامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللاعب أحمد بلال نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، رساله قوية تحمل كلمات موجهة لحارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي، وذلك بعدما تعرض لهجوم شديد اللهجة من قبل جمهور نادي الزمالك، بعدما أصدر تصريحات ضدهم.

وكتب أحمد بلال عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الكابتن الفيلسوف اللي بيوزع النصايح علي قدامي اللاعبين شكرا لنصيحتك الغاليه".

وأكمل:" واكيد هنعمل بيها وقدمت اعتذار لجمهور الزمالك لسوء الفهم..احنا كمان نصحناك من ٢٠ سنه انك بتمارس مهنه مش مهنتك.. بشهاده العربي والأجنبي".



واختتم:" ولسه إلى الان مش واخد بنصيحتنا سعيد ومبسوط انك لقيت مهنه ممكن تجيد فيها وهي التنظير علي الاخرين.. احنا خبرتنا وتاريخنا في الملاعب وإمكانياتنا تسمحلنا اننا نشيد وننتقد ونحلل وانت اصبحت خبرتك وقدراتك انك تقول رمضان كريم".

وقد وجه شريف إكرامي، رسالة شديدة اللهجة لقدامى الأهلي والزمالك الذين يثيرون الجدل بتصريحاتهم للاعبين والتقليل من شأنهم.

وقال شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي «إكس»:" نصيحة لقدامى لاعبي الأهلي والزمالك..تصريحاتك الساخرة والاستهزاء بالمنافس لن تزيد من نجوميتك، يمكن أن تثير اسمك في البرامج وتفرح بها السوشيال ميديا، لكن في الواقع، هذا مجرد انعكاس لعقليتك السطحية وعقلك الفارغ".

وأكمل:" ما قد يبدو لك تصفيقًا على السوشيال ميديا، يقابله في الواقع نظرات ازدراء من الكثيرين خارجها".

وواصل:" الرياضة في جوهرها تقوم على التنافس الشريف داخل الملعب والاحترام المتبادل خارجه".

وأشار:" أعلم أن الحياة بعد الاعتزال والابتعاد عن الأضواء مؤلم، لكن رجاءً، إذا كنت تريد أن تعود للعمل أو أن يتذكرك الناس، حاول أن تجد طريقة أكثر احترامًا".

واختتم:" أمثالكم من المفترض أن يكونوا النخبة الرياضية، القدوة للجماهير، ليس العكس".

والجدير بالذكر.. قام أحمد بلال، بتقديم الاعتذار لجمهور الزمالك موضحا أن البعض منهم فهم خطاء وأنه لايقصد التقليل من نادي الزمالك بل إنه نادي كبير ولديه جمهور كبير جدا وبطولات عديدة.

