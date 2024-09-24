نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب البرازيل السابق دينيز يتولى الإشراف على كروزيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استلم مدرب المنتخب البرازيلي السابق فرناندو دينيز مهمة الإشراف على كروزيرو، وفق ما أعلن الأخير.

مدرب البرازيل السابق دينيز يتولى الإشراف على كروزيرو

وقال كروزيرو في بيان إن دينينز "سيشرف على تمارين الفريق الثلاثاء".

وتولى دينيز مهمة الاشراف على المنتخب البرازيلي لكرة القدم بشكل مؤقت خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع الإبقاء على مهمته كمدرب لفلوميننسي، قبل أن يُقال من منصبه في يناير بعد ثلاث هزائم متتالية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ثم خسر دينيز في يونيو وظيفته في فلوميننسي منذ أبريل 2022، وذلك بعد الاكتفاء بفوز واحد في 11 مباراة في الدوري المحلي.

وخلال مشواره مع الفريق، أحرز دينيز لقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس في نوفمبر 2023.

ويأتي التعاقد مع ابن الخمسين عاما خلفا لفرناندو سيابرا الذي تولى المهمة لأشهر عدة فقط وتحديدا منذ أبريل، بعد اكتفاء كروزيرو بثلاثة انتصارات في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري الذي لم يحرز لقبه منذ 2014.