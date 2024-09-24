نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

يلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء، الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر 2024 على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‎خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

‎ويحيى عطية الله.

‎خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

‎خط الهجوم: وسام أبو علي.



وتنقل مباراة الأهلي والزمالك على قناة إم بي سي مصر بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة واللذان حصلا على حقوق نقل مباراة قمة نهائي كأس السوبر الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

