نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بردً وسلامً على لبنان” نجوم الوسط الفني يدعمون الشعب اللبناني في أزمتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش جنوب لبنان منذ أيام في حرب صهيونية، مما أدي إلى أستشهاد الالآلف ونزوح العشرات إلى سوريا والعراق.

وحرص نجوم الوسط الفني في مختلف الدول العربية على دعم الشعب اللبناني وهذه البلد التي توصف بأنها جنة الله على الأرض، بتوجيه رسائل الدعم لهم من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

نجوم الوسط الفني في مصر يدعم لبنان:-

ومن أبرز هؤلاء النجوم كلًا من:- شيرين عبد الوهاب قائلة:" انا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني يعني ايه الفرحة يعني ايه الصمود لبنان مأذية علشان هي من اجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم.".

و ياسمين عبد العزيز قائلة:" بردًا وسلامًا على لبنان "، أما أحمد العوضي وتامر حسنى وسوسن بدر ونادية الجندي قائلون:-" اللهم احفظ لبنان "، وخالد النبوي وحلا شيحا ذكروا في استوري عبر صفحتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام اسم لبنان فقط.

كما دعمت مني ذكي بطريقة مختلفة حيث نشرت منى زكي علم لبنان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، قائلة:- «اللهم احفظ أهلنا وإخواننا وأصحابنا في لبنان.. قلوبنا معكم».

و أيضًا دعمت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على إنستجرام قائلة:-" ربنا يحفظ لبنان وأهل لبنان يارب ".



نجوم الوسط الفني في الوطن العربي يدعمون لبنان:-

بعد دعم نجوم الفن المصري لبنان، ظهر دعم الكثير من النجوم الوطن العربي باكمله وخاصة بلبنان، حيث نشرت كلًا من نجوى كرم قائلة:-" يا لبنان لحبك الله عنك مش ممكن ان نتخلى برمنا أرض الدنيي كلا وما صلينا غير بكتابك"،

و سيرين عبد النور قائلة:" اللهم ان نستوعدك ارضنا واهلنا اطفالنا وجنوبنا اللهم الطف فينا وارحمنا "، ونانسي عجرم قائلة:" يارب اللي عم يصير عنا جنون كل شبر من أرضنا من الجنوب للشمال منحطه قدامك خلي عينك علينا."

كما دعمت يارا لبنان قائلة:-" الله يحمي لبنان والشعب اللي اشتاق للفرحة والأمان "، وأيضا نشرت كندا علوش عبر حسابها الرسمي قائلة:" يارب تحمي البلد الجمال والذوق يارب تحمي اللي بعشقها يارب تحمي لبنان".