نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع بداية طرحه في السينمات.. التفاصيل كاملة لـ فيلم عنب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبطال فيلم عنب من بطولة آيتن عامر للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم في إحدى المولات الكبرى في منطقة التجمع الخامس، وبداية عرضه في دور العرض السينمائية غدًا الأربعاء.

أبطال فيلم عنب

عنب، كان قد بدأ عرضه في دبي يوم 19 سبتمبر الجاري، ومن بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، وتوني ماهر، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور، المنتج المنفذ مصطفي متولي.

ضيوف شرف فيلم عنب

ويشارك في فيلم عنب العديد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، لطفي لبيب، محمود حافظ، محمد رضوان، ليلي عز العرب، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، بالإضافة إلى المطرب حسام حسني الذي يقدم أغنيته الشهيرة كل البنات بتحبك ضمن أحداث الفيلم.

قصة فيلم عنب

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب مليونير ولكنه مستهتر، وقبل حفل زفافه بيومين يستيقظ ليكتشف أنه تزوج من خطيبته ومن خطيبة صديقه، وأنه أيضًا تخلى عن ثروته لشخص غريب تمامًا، فيبدأ في رحلة البحث لمعرفة ما حدث في الليلة الماضية.

دور آيتن عامر في عنب

وتقدم آيتن عامر خلال أحداث عنب شخصية جودي وهي فتاة ثرية تعاني من عدم تحمل المسئولية، وتتعرض للعديد من المشاكل والأزمات مع تتابع الأحداث، وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

أول تجربة سينمائية لـ إلهام صفي الدين

ويشهد الفيلم أول تجربة سينمائية لـ إلهام صفي الدين، بعد أن شاركت في أكثر من عمل درامي خلال الفترة الماضية آخرها إمبراطورية ميم مع خالد النبوي وأعلى نسبة مشاهدة مع سلمى أبو ضيف، كما قدمت فيلم قصير بعنوان صاحبتي حصد عدد من الجوائز في المهرجانات الفنية.