نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: اعتماد ABET خطوة نحو التميز الأكاديمي للمعهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكرم د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة؛ بمناسبة حصوله على اعتماد من مؤسسة ABET الأمريكية المتخصصة في مجال الاعتماد الأكاديمي للهندسة والحاسبات، بحضور كل من د.سامي ضيف رئيس قطاع التعليم، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأ.رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، وأ.محمد حبيب مدير تحرير الأهرام، ومن إدارة المعهد، د.أحمد رفعت عميد المعهد، ود.صلاح منصور رئيس مجلس إدارة المعهد، ود.علا الطحان نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالمعهد، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.



في بداية اللقاء، هنأ الوزير أسرة المعهد بمناسبة حصوله على اعتماد مؤسسة ABET الأمريكية في برامجه الهندسية الثلاثة (هندسة الاتصالات والإلكترونيات، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام المعهد بتقديم تعليم متميز يتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يُعتبر علامة بارزة على التميز الأكاديمي بالمعهد، ويساهم في رفع مكانة المعهد على الصعيدين الأكاديمي والدولي.

وأضاف د. أيمن عاشور أن معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا هو أول معهد هندسي في مصر يحصل على الاعتماد الدولي والمحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، موضحًا أن حصول المعهد على اعتماد ABET يفتح أمام طلابه فرصًا واسعة؛ مما يعزز إمكانية حصولهم على وظائف عالمية، كما يسهم هذا الاعتماد في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي داخل المعهد، ويشجع على الابتكار والتطوير المستمر في البرامج الأكاديمية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لما حققته الجامعات والمعاهد المصرية من تقدم ملحوظ على الصعيد الدولي، لافتًا إلى النتائج البارزة التي حصلت عليها في التصنيفات العالمية، حيث تم إدراج 46 جامعة مصرية بتصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، بالإضافة إلى إدراج 35 جامعة في تصنيف التايمز لعام 2024 للجامعات الناشئة، مؤكدًا أن بعض الجامعات المصرية دخلت قائمة أفضل 50 جامعة عالميًا من حيث الاعتماد البرامجي في تصنيف شنغهاي، كما حققت مراتب متقدمة ضمن أفضل مائة جامعة عالميًا في عدة تخصصات علمية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من العلماء المصريين تم إدراجهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2024‎؛ مما يعكس التفوق العلمي والبحثي للمؤسسات المصرية.



وأكد د.أيمن عاشور أن رؤية وزارة التعليم العالي للمرحلة القادمة تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بجميع مكوناتها، بما في ذلك الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، وتهدف الوزارة إلى الارتقاء بمستوى التعليم ليصل إلى معايير الجودة العالمية، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بجودة العملية التعليمية في المعاهد البالغ عددها 181 معهدًا، والتي منها إعداد تصنيف وترتيب لمنظومة المعاهد وفقًا لمعايير الجودة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة، موضحًا أن 12 معهدًا حصل على تقييم (+A) ضمن هذا التصنيف، مؤكدًا ضرورة دمج هذه المعاهد ضمن خطط العمل لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على أهمية بذل الجهود لضمان تواجد المعاهد المصرية المتميزة في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها العالمية، مشيرًا إلى أهمية انضمام هذه المعاهد للجنة التصنيفات، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى أهمية التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما أكد د.أيمن عاشور ضرورة تنظيم ورش عمل للمعاهد حول كيفية الحصول على الاعتماد الدولي، والتصنيفات الدولية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات المرموقة، مشددًا على أهمية تحقيق الاعتماد البرامجي والاهتمام بالبرامج البينية، ودعا الوزير المعاهد إلى الاقتداء بمعهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا في سعيها لتحقيق الجودة الإقليمية والدولية، موضحًا أن 24 معهدًا قد حصل على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، فيما تقدم 30 معهدًا آخر للحصول على الاعتماد.

ومن جانبه، أعرب د.أحمد رفعت عن شكره للدكتور أيمن عاشور لدعمه المتواصل للمعاهد، وخاصة معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن حصول المعهد على اعتماد ABET، يعكس التزامه بالمعايير الدولية في التعليم الهندسي؛ مما يعزز مكانة التعليم في المعاهد المصرية، ويواكب رؤية وزارة التعليم العالي لتطوير جودة التعليم، مشيرًا إلى التطورات التي حققها المعهد في المجالات التعليمية والبحثية، بما في ذلك إصدار ثلاث مجلات علمية متخصصة ومجلة في العلوم التجارية، وجميعها مرقمة دوليًّا، ومدرجة في بنك المعرفة المصري، موضحًا أن المعهد ينظم مؤتمرات علمية سنوية بمشاركة علماء دوليين، ويتميز بإمكاناته المادية العالية، ومعامل متخصصة تدعم التعليم والبحث العلمي، وتخدم المجتمع.

شهد فعاليات التكريم، د.جمال محمد هاشم رئيس مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، ود.سامح حبيب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، ود.علي سيد محجوب عضو مجلس إدارة المعهد العالي لنظم المعلومات بأبي قير، ود.سالي الغمراوي وكيل معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا.