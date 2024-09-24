نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حديثه لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "واشنطن ستواصل دعم كييف حتى يتم إحلال سلام طويل الأمد".

وقال بايدن، متحدثا أمام المشاركين في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكننا أن نتجاهل ولن نرفض دعم أوكرانيا حتى يتم إحلال سلام طويل الأمد".

كما أدلى بايدن ببيان قال فيه إن "القيادة الروسية سعت إلى انهيار الناتو، وهو الأمر الذي تم منعه". ولم يقدم الرئيس الأمريكي أدلة تدعم أطروحاته.

وكانت روسيا قد أكدت مرات كثيرة أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يتعارض مع التسوية ويجعل دول الناتو شريكا بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وانطلقت، الثلاثاء، أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجمع قادة دول وحكومات وممثلين رفيعي المستوى في ولاية نيويورك الأمريكية، وعلى مدى خمسة أيام، ستناقش الوفود القضايا ذات الأهمية العالمية، بما في ذلك مشاكل الأمن الدولي، ومنع الصراعات وحلها، ومكافحة تغير المناخ، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وعدد من القضايا الأخرى