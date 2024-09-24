نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكتسح دلفي بنتيجة 38-18 في دوري المحترفين لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره دلفي بنتيجة 38-18 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي سبورتنج بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الاولي من دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 16-8، في الشوط الثاني، واصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 38-18.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".