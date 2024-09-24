نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعى عن سبب انسحاب الزمالك الشهير أمام الأهلى: كان ضرب كرسى فى الكلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عصام مرعي لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن كواليس الانسحاب أمام النادي الأهلي في الدوري عام 1996.

تصريحات عصام مرعي

وقال مرعي في بودكاست فنجان شاي مع الإعلامي أحمد أسامة: "مباراة الدوري بين الأهلي والزمالك عام 1996 كابتن نبيل محمود كان مغطي التسلل وهدف الأهلي كان سليم وكان منتظر موقف أفضل من ادارة الزمالك لان كان هناك 5 أطقم تحكيم فى الملعب وهذا أمر غير طبيعى وداخل غرف الملابس الفريق كان في هرج ومرج وخرجنا برة التركيز".

وتابع: "الأهلي كان في حالة تركيز ولم يشغل نفسه بالحكام وكل تركيزه كان في اللقاء، لكن إلى شوفته في غرف ملابس الزمالك لم يعجبني واللاعبين خرجو عن إطار المباراة وهناك لاعبين كانت في حالة عصبية وكان هناك شد وجذب".

وأضاف: "كابتن قدرى عبد العظيم هو من أدار تحكيم المباراة ولا يوجد أي قرار تحكيمي أثر على مجريات اللقاء وهدفين الأهلي صحيحين، وكان لا بد ان يكون هناك وقفة وعدم خوض اللقاء وكان لا بد أن يوجد قرارات ولاعبي الفريق قامو بالتركيز مع موضوع الحكم اكتر من المباراة".

وأكمل: "قرار الإنسحاب جاء بعد أن كانت النتيجة هدف نظيف وكان هناك أمل لإحراز التعادل والهدف الثاني قتلنا وخسرنا بطولة الدوري، فالكل خرج من الملعب واللعيبة حست أن الموضوع مدبر وكابتن أشرف أكد لي أن الهدف سليم ومش تسلل، لكننا قررنا الانسحاب لضرب كرسى فى الكلوب بعد خسارة الدورى الذى فرطنا فيه نتيجة التفريط فى بعض المباريات السهله أمام السويس والألومنيوم والترسانة".