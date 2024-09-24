نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني يفسر سبب هجوم "الكيان الصهيوني المتوحش" على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هجوم "الكيان الصهيوني" المتوحش على لبنان هو نتيجة لمأزقه في قطاع غزة.

وأضاف عباس عراقجي أنه لم يطرح أي شيء في تصريحات الرئيس بزشكيان بشأن خفض المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا أن دعم المقاومة على رأس الأولويات، وفق ما نقله مراسل RT.

وصرح وزير الخارجية الإيراني بأن عدم الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يعني الدعوة لمزيد من الهجمات ضد إسرائيل.

وشدد على أن الرد على اغتيال هنية لم يخرج من جدول أعمال إيران.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وأفاد بأنه إذا "لو لم توقف الولايات المتحدة وسائر حلفاء الكيان الصهيوني هجمات تل أبيب، عليها أن تتحمل مسؤولية التداعيات المترتبة على ذلك".

وأدان عراقجي خلال لقاء مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني في نيويورك يوم الثلاثاء الغارات الإسرائيلية على لبنان محذرا من أن المنطقة باتت على حافة حرب واسعة.

كما تطرق وزير الخارجية الإيراني إلى مطلب إيطاليا وبعض الدول الأخرى بوقف إطلاق النار في لبنان، مبينا أن هذا الإجراء يثقل عاتق أنصار تل أبيب حتى يرغموها على وقف هجماتها الوحشية التي أسفرت عن مقتل المئات من الناس بينهم عشرات الأطفال.

وأشار عراقجي إلى إفلاس إسرائيل وعدم تحقيق أي من أهدافها المعلنة بغزة رغم مرور عام على المجازر الوحشية التي ارتكبتها داخل القطاع.

وشدد على أنه ينبغي أن لا يتم السماح لإسرائيل بأن توسع دائرة الحرب لتشمل المنطقة برمتها وذلك للخروج من حالة الإفلاس التي وصلت إليها