ضبط عاطل ببنى سويف محكوم عليه فى 104 حكم بالحبس 118 سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - (مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين)

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف، محكوم عليه فى 104 حكم "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس 118 سنة و10 أشهر وكفالات مالية.

كما ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة رابع العريش بشمال سيناء، محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل"، وكذلك ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبحوزته بندقية آلية، 4 خزائن، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومحكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل".

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.