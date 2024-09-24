وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلتقي مع نظيرته السلفادورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، مع السيدة "أليكساندرا هيل تينوكو" وزيرة خارجية السلفادور، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب د. عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع السلفادور، والتطلع إلى العمل على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ليشمل كافة المجالات، وعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين خلال العام الجاري في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخري مثل الزراعة، والمنسوجات، والثروة الحيوانية، وصناعة الأدوية، والسياحة.