بعد إطلاقه اليوم العربي للملكية الفكرية.. ” اتحاد المبدعين العرب ” يطلق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - أعلن اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، عن إطلاق "اليوم العربي للإبداع والابتكار"في 30 يناير من كل عام ضمن الاحتفال "باليوم العالمي للطاقة النظيفة"؛ ومن المُقرر انعقاد نسخته الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدةبالتعاون مع عدة جهات معنية، ويأتي هذا اليوم كخطوة جديدة تأكيداًلأهداف مبادرة "اليوم العربي للملكية الفكرية" الذي أطلقه اتحاد المبدعين العرب منذ أربعةأعوامتحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPOوضمن أجندة فعالياتالاحتفال "باليوم العالمي للملكية الفكرية"، والذي تقرر انعقاده في 5 مايو من كل عام.

ويقول الإعلامي الدكتور / أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب أن "اليوم العربي للإبداع والابتكار"يهدفإلى تسليط الضوء على أهمية الإبداع والابتكار في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وقد أكد الاتحاد في بيان رسمي أن هذا اليوم تقرر بهدف دعم وتعزيز أهداف ورؤية "اليوم العربي للملكية الفكرية"، والتأكيد على أن الابتكار ليس مجرد وسيلة لحل المشكلات الراهنة، بل هو مفتاح أساسي للتعامل مع القضايا العالمية مثل التغير المناخي، والفقر، والتعليم الشامل، والطاقة المتجددة.

ويعتبر هذا اليوم فرصة لتعزيز التعاون بين المبدعين في الوطن العربي وتشجيعهم على إيجاد حلول مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتساهم في تحقيق رؤية 2030.

ويأتي هذا الحدث في وقت فاصل يزداد فيه التركيز على الملكية الفكرية باعتبارها أداة رئيسية لتحفيز الإبداع وتوفير بيئة ملائمة للابتكار، وفي هذا السياق، أكداتحاد المبدعين العرب على ضرورة تمكين المبدعين والمبتكرين في العالم العربي من حماية أفكارهم وإبداعاتهم من خلال أنظمة الملكية الفكرية الفعالة، والتي تعتبر أساسًا لحماية حقوقهم ودفع عجلة التنمية.

ويتضمن هذا اليوم العديد من الفعاليات؛ورش عمل وجلسات نقاش يشارك فيها نخبة من الخبراء والمبدعين العرب لمناقشة سبل تعزيز الابتكاروالتكنولوجيا في القطاعات المختلفة مثل الصحة، التعليم، والطاقة والاقتصاد الأخضر، بهدف الوصول إلى حلول قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه العالم اليوم.

ختامًا، دعا الاتحاد جميع الجهات المعنية من الحكومات، المنظمات الدولية، والقطاع الخاص إلى دعم هذه المبادرة المجتمعية والمشاركة في دفع عجلة الإبداع والابتكار في المنطقة، باعتبارهما عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.