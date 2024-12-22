انت الأن تتابع خبر استعيدي جمالك وغيري لون شعرك في البيت باللون اللي بتحبيه بالحنة المنزلية بدون أي أضرار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كل فتاة ترغب في أن تقوم بتغيير شكلها وهذا التغيير يظهر عند صبغ الشعر لذلك تقوم كلا منهم بتغيير لون الشعر فيقومون بالبحث عن الألوان التي تناسب البشرة، فقد توجد ألوان كثيرة جدا ومنها اللون الأصفر أو اللون الأحمر أو اللون البني سواء الغامق أو الفاتح وكل لون منهم له درجات مختلفة، فعندما نقوم بصبغ الشعر توجد أشياء كثيرة تساعد على ذلك ومنها إستخدام الصبغات الكيميائية أو إستخدام الخلطات الطبيعية أو الحناء، حيث نجد عدد كبير من السيدات يلجأون إلى الصبغات الكيميائية لتلوين الشعر فمن الممكن أن يتم عملها في صالونات التجميل أو في المنزل فهي تقوم علي صبغ الشعر بالفعل وتكون نتيجتها مذهلة، ولكن يكون لها أضرار جانبية تظهر على الشعر فهي تعمل على جفاف الشعر وتساقطه وتقصف أطرافه وهيشانه وغير ذلك أن مفعول هذه الصبغات لا يدوم لفترة طويلة ونظرا لهذه الأسباب ينصح بتجنب إستخدامها، ولكن نجد عدد آخر من السيدات يفضلون إستعمال خلطة الحناء فهي تقوم أيضا علي صبغ الشعر بطريقة جيدة وفي نفس الوقت تكون طبيعية وصحية ولا تسبب أي ضرر على الشعر، ولكن عندما نقوم بإستخدام مسحوق الحناء لابد من أن نضيف إليها مكونات أخرى طبيعية مثل القهوة وبعض الزيوت الطبيعية وغيرهم وذلك لكي تعطينا اللون المرغوب فيه، وبجانب هذا فأن الحناء تعمل على علاج مشاكل عديدة توجد بالشعر وهذه الخلطة أيضا تكون غير مكلفة ولا تتطلب مكونات كثيرة.

تقوم جميع السيدات بإستخدام الصبغات الكيميائية

لتلوين وصبغ الشعر ولكنها تكون غير صحية على الشعر وتضره بطريقة ملحوظة، فعندما نقوم بصبغ الشعر لابد من إستخدام خلطة الحناء والتي يكون لها دور كبير جدا في صبغه باللون المرغوب فيه حيث أنها تكون مناسبة للشعر وتعالجه من مشكلات كثيرة جدا ممكن أن توجد بالشعر.

مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر

خمس ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

ربع كوب كبير من خل التفاح.

طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر