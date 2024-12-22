كيراتين النشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين وجعله حرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر

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رياض - احمد صلاح - أسعار الكيراتين غالية في هذه الفترة، والكيراتين هو مواد توضع على الشعر لكي تعمل على فرد الشعر الخشن والمجعد، وتلجأ الكثير من النساء إلى عمل الكيراتين في الكوافير، لأن الشعر المجعد يضعها في مواقف كثيرة محرجة أمام الكثير من الأقارب حتى أمام أبنائها، ولكن للأسف الشديد ليست هي الطريقة الصحيحة لفرد الشعر، لأنها على الرغم من أنه تساعد في فرد الشعر، إلا أنه يسبب الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى سنوات كثيرة لعلاجها، ولكن نحن علمنا بهذا الأمر وجئنا لكي نقدم بديل الكيراتين بمكونات طبيعية ولا تؤثر على فروة الرأس إطلاقا، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الكيراتين الطبيعي في المنزل لفرد الشعر الخشن والمجعد

جميع النساء تريد أن تجعل شعرها ناعم حرير، لأن الشعر زينة المرأة، ويجب الاهتمام به، مع العلم أن الاهتمام بالشعر تعتبر سنة عن الرسول (ص)، لأن قال حديث فيما معناه أن من كان عنده شعر فليكرمه، فيجب الاهتمام والعناية بالشعر بشكل مستمر حتى يصبح جميع وجميل مهما حدث، والآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الكيراتين الطبيعي والمكونات كلها طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية تضر الشعر،

وتتلخص المكونات في:

ربع كوب من النشا.

ملعقتين ونصف من زيت الخروع.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الثوم.

ملعقة من المايونيز.

ثمرة واحدة من الموز.

خطوات تحضير واستخدام وصفة الكيراتين في فرد الشعر

جميع المكونات التي قدمناها لكم تساعد في علاج الكثير من مشاكل الشعر المؤلمة، كما أن تعمل على تطويل الشعر وكثافته،

ويجب عليكم اتباع الخطوات القادمة: