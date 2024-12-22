مؤشر مبكر وخطير للإصابة بألزهايمر !

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وجدت دراسة حديثة رابطاً بين الدهون الحشوية وزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، مشيرة إلى أن تعديلات نمط الحياة، مثل اتباع حمية غذائية صحية وفقدان الوزن، قد تسهم في تقليل هذا الخطر.

تشير الإحصائيات إلى أن شخصاً جديداً يُصاب بمرض ألزهايمر كل دقيقة تقريباً في الولايات المتحدة. إلا أن الباحثين يعتقدون أنهم توصلوا إلى مؤشر قد يساعد في الكشف عن المرض قبل ظهوره بنحو 20 عاماً.

ووفقاً للدراسة، فإن تراكم الدهون الحشوية – التي تحيط بالأعضاء الداخلية – يرتبط بارتفاع مستويات البروتينات غير الطبيعية في الدماغ، وهي علامات مبكرة للإصابة بألزهايمر. وتُعد هذه الدهون أكثر خطورة من الدهون الموجودة تحت الجلد، لما لها من تأثيرات سلبية على الصحة العامة.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة مهسا دولتشاني، الباحثة بكلية الطب في جامعة واشنطن بميزوري، قائلة: “توصلنا إلى هذه النتائج من خلال دراسة المراحل المبكرة لمرض ألزهايمر، وتحديداً في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، حيث يبدأ المرض في التشكل. في هذه الفترة، يمكن أن تكون التدخلات، مثل فقدان الوزن وتقليل الدهون الحشوية، أكثر فعالية في الوقاية من المرض أو تأخير ظهوره”.