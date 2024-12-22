روتين العناية بالشعر قبل الزفاف: احصلي على شعر صحي وجذاب في يومك الكبير

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يوم الزفاف هو يوم مميز تستعد له العروس لشهور، ومن أهم عناصر إطلالتها هو شعرها. لتحصلي على شعر صحي وجذاب في يوم زفافك، إليكِ روتين عناية شامل:

أهمية العناية بالشعر قبل الزفاف:

الشعر الصحي يعزز الثقة بالنفس: شعر صحي وجذاب يزيد من ثقتك بنفسك في يوم زفافك.

يضمن إطلالة مثالية: شعر صحي يسهل تصفيفه وتشكيله للحصول على الإطلالة التي تحلمين بها.

يحافظ على صحة الشعر على المدى الطويل: العناية المنتظمة بالشعر قبل الزفاف تساعد على الحفاظ على صحته ولمعانه على المدى الطويل.

روتين العناية بالشعر قبل الزفاف:

ترطيب الشعر من الداخل:

شرب الماء بكميات كافية: الماء يعتبر عنصرًا أساسيًا لترطيب الشعر من الداخل.

تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف: مثل القهوة والكحول.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن: مثل الفواكه والخضروات والبروتينات.

العناية الخارجية:

اختيار المنتجات المناسبة: استخدمي شامبو وبلسم خاليين من المواد الكيميائية القاسية.

تجنب غسل الشعر بشكل متكرر: غسل الشعر يوميًا قد يجرده من زيوتها الطبيعية.

استخدام الزيوت الطبيعية: مثل زيت الأرجان وزيت جوز الهند لتغذية الشعر وتقويته.

قص الأطراف بانتظام: يساعد على التخلص من الأطراف المتقصفة وتحفيز نمو الشعر.

تجنب الحرارة والأجهزة الحرارية: قدر الإمكان، تجنبي استخدام السيشوار والمكواة والبكرات.

استخدام أقنعة الشعر: مرة أو مرتين أسبوعياً لتغذية الشعر بعمق.

الاستعداد لتصفيف الشعر:

اختيار قصة شعر مناسبة: قومي بتجربة قصات شعر مختلفة قبل الزفاف لاختيار القصة التي تناسب شكل وجهك وشعرك.

صبغ الشعر (إن لزم الأمر): إذا كنتِ ترغبين في تغيير لون شعرك، فافعلي ذلك قبل الزفاف بأسبوعين على الأقل.

الذهاب إلى مصفف الشعر: استشيري مصفف شعر محترف لمساعدتك في اختيار تسريحة الشعر المناسبة ليوم زفافك.

نصائح إضافية:

الاسترخاء وتقليل التوتر: التوتر يؤثر سلبًا على صحة الشعر، لذا حاولي الاسترخاء وممارسة تمارين التأمل.

حماية الشعر من أشعة الشمس: استخدمي منتجات واقية من الشمس للشعر.

النوم الكافي: يساعد النوم على تجديد خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الشعر.

هذا وباتباع هذه النصائح، ستحصلين على شعر صحي وجذاب في يوم زفافك. تذكري أن العناية بالشعر تبدأ من الداخل والخارج، لذا اهتمي بنظام غذائك الصحي ومارسي العادات الصحية للعناية بشعرك.