نشكركم على متابعتكم خبر كيف تتخلص من نزلات البرد بسرعة وفعالية؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون
تعاني من نزلات البرد أو الأنفلونزا؟ لا تقلق، فمعظم حالات نزلات البرد تتحسن من تلقاء نفسها خلال بضعة أيام. ولكن يمكنكِ اتباع بعض النصائح البسيطة لتخفيف الأعراض و تسريع عملية الشفاء.
أعراض نزلات البرد والأنفلونزا:
سيلان أو احتقان الأنف
العطس
التهاب الحلق
السعال
الصداع
آلام الجسم
الحمى
علاج نزلات البرد والأنفلونزا في المنزل:
الراحة: احصل على قسط كافٍ من الراحة، فجسمك يحتاج إلى الطاقة لمحاربة العدوى.
السوائل: اشرب الكثير من السوائل الدافئة مثل الماء، الشاي العشبي، والمرق لتجنب الجفاف وتخفيف احتقان الحلق.
المسكنات: استخدم مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف الحمى والصداع وآلام الجسم.
الغرغرة بالماء المالح: تساعد على تخفيف التهاب الحلق.
استخدام مرطب الهواء: يساعد على ترطيب الهواء وتخفيف احتقان الأنف.
تجنب المضادات الحيوية: المضادات الحيوية لا تفيد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، حيث تسببها الفيروسات وليس البكتيريا.
نصائح إضافية:
نظف يديك بانتظام: لمنع انتشار العدوى.
تجنب الأماكن المزدحمة: لتقليل تعرضك للعدوى.
استخدم مناديل ورقية: لتغطية فمك عند العطس أو السعال.
استشر الطبيب: إذا تفاقمت الأعراض أو استمرت لفترة طويلة، أو إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة.
ملاحظة: هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يجب استخدامه كبديل عن نصيحة طبية. استشر طبيبك دائمًا للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.