متحورات كورونا الجديدة: كل ما تحتاج معرفته عن أعراضها وطرق الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

شهد فيروس كورونا العديد من التحورات منذ ظهوره، وكان أبرزها متحور أوميكرون الذي تفرع منه العديد من المتحورات الفرعية. في هذا التقرير، نستعرض أحدث المعلومات حول متحورات كورونا وأكثرها انتشارًا في شهر ديسمبر، بالإضافة إلى أعراضها وطرق الوقاية منها.

أكثر المتحورات انتشارًا في ديسمبر:

وفقًا للدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، فإن متحورات “JN1″ و”BA” هما الأكثر انتشارًا في شهر ديسمبر. على الرغم من ظهور متحور “XEC” الجديد، إلا أنه لا يزال قيد الدراسة والمراقبة.

أعراض متحورات كورونا:

تتشابه أعراض المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مع الأعراض السابقة، ولكنها قد تختلف في شدتها. تشمل الأعراض الشائعة:

ارتفاع درجة الحرارة

تورم في الغدد الليمفاوية

احتقان في الحلق

السعال

فقدان حاسة الشم والتذوق ( بدرجة أقل)

مدة التعافي:

تتراوح مدة التعافي من الإصابة بالمتحورات الجديدة حوالي أسبوعين، حيث يستغرق الجسم أسبوعًا للتخلص من الأعراض وأسبوعًا آخر للتعافي التام.

طرق الوقاية:

للحماية من الإصابة بمتحورات كورونا، ينصح باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

التطعيم: تلقي لقاحات كورونا يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالأعراض الشديدة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية: ارتداء الكمامة، غسل الأيدي بانتظام، والتباعد الاجتماعي.

تعزيز المناعة: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

نصائح هامة:

في حالة ظهور أي أعراض، يجب استشارة الطبيب فورًا وإجراء الفحص اللازم.

يجب الالتزام بالعزل المنزلي في حالة الإصابة بالفيروس.

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