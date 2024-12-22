كاساس: الفوز الصعب على اليمن لا يقلل من قيمة المنتخب العراقي!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - اعترف خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، بصعوبة المباراة التي جمعت أسود الرافدين أمام اليمن، اليوم الأحد.

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره اليمني، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “المنتخب اليمني دافع بجميع اللاعبين، وكان ناجحاً في هذا الأمر”.

وتابع: “لم نتمكن من اختراق دفاع اليمن، ولذلك غيرنا أسلوبنا في الشوط الثاني للتعامل مع التكتل الدفاعي، عن طريق إجراء تبديلات هجومية”.

وأضاف: “الفوز بصعوبة على منتخب اليمن، لا يقلل من قوة المنتخب العراقي بصفته حامل اللقب، فالخصم ليس صيداً سهلاً”.

وشدد: “في النهاية حققنا هدفنا وهو الفوز، وهذا شيء إيجابي، حيث شاهدنا أمس، انتهاء أول مباراتين في البطولة، بالتعادل”.

وأتم: “سنقوم بتحليل الأخطاء قبل مباراة الجولة الثانية أمام البحرين”.