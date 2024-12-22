فن ومشاهير

انطلاق تصوير مسلسل "حسبة عمري"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم -  

روج المنتج هاني عبدالله لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "حسبة عمري"، حيث قام بنشر الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، وعلق قائلًا:

"مسلسل حسبة عمري للمخرجة مي ممدوح العسل والمؤلف محمود عزت في مسلسل جديد وجاااامد بإذن الله بالتوفيق لكل كرو العمل".

4702d81e94.jpg
منشور المنتج هاني عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك 

 

من جانبه يواصل صناع العمل تحضيراتهم للمسلسل استعدادًا للمنافسة في السباق الرمضاني لعام 2025، ومن المقرر أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم وأن يكون ضمن الأعمال الرمضانية البارزة المنافسة في موسم دراما رمضان.

7864a5f119.jpg
من كواليس تصوير مسلسل حسبة عمري بطولة الفنانة روجينا 
a46840ebdc.jpg
من كواليس تصوير مسلسل حسبة عمري 

 

أبطال مسلسل حسبة عمري 

 

والمسلسل من تأليف محمود عزت، وفكرة وإخراج مي ممدوح، ويجمع نخبة من النجوم والنجمات إلى جانب روجينا، منهم عمرو عبد الجليل، علي الطيب، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، وغيرهم من النجوم.

 

تفاصيل مسلسل حسبة عمري 

 

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني يعكس مواقف وتحديات مختلفة تواجه الشخصيات، مع التركيز على دراما مشوقة تعبر عن صراعات العصر، يعد هذا التعاون الأول بين روجينا والمخرجة مي ممدوح في الدراما التلفزيونية، مما يثير ترقبًا كبيرًا بين الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل وأبعاده الفنية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا