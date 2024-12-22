منتخب البحرين يحقق فوزاً صعباً على نظيره السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - حقق المنتخب البحريني فوزاً صعباً على نظيره السعودي، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي.

ثلاثية البحرين حملت توقيع كلاً من مهدي عبد الجبار (د19)، مهدي حميدان (د38) ومحمد مرهون (د76)، فيما سجل هدفي الأخضر السعودي كلاً من مصعب الجوير (د73)، وصالح الشهري (د86) من علامة الجزاء.

ولحساب ذات المجموعة، كان المنتخب العراقي تغلب على نظيره اليمني بهدف نظيف.