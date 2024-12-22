انت الأن تتابع خبر قبل موعد صرف حساب المواطن بساعات قليلة "الموارد البشرية تكشف بيان هام" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد صرف حساب المواطن يبحث العديد من المواطنين على معرفة هذا الموعد خاصة بعد انتشار العديد من الأخبار حول الزيادة الجديدة لحساب المواطن وتصل هذه الزيادة إلى 500 ريال سعودي لكل من العائل والتابع في البرنامج بعد تمديد الدعم الإضافي، ويهدف حساب المواطن إلى تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عن كاهل المواطن ذي الدخل المتوسط أو المنخفض، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على موعد صرف حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن

يمكنك الآن معرفة موعد صرف حساب المواطن بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية إلى أن موعد صرف الدعم الإضافي لراتب حساب المواطن سوف يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مؤكدة الوزارة أنه في حال مصادفة

موعد الصرف مع إجازة رسمية يتم تقديم الراتب يوم أو تأخيره يوم، وعن راتب هذا الشهر سوف ينزل في البنوك السعودية من بداية يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024م.

حقيقة زيادة حساب المواطن 500 ريال سعودي