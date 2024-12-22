انت الأن تتابع خبر ارتفاع الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الاحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، خلال التعاملات الصباحية. حيث سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 13.51 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع. أما في البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر الصرف 13.53 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري

وفيما يلي أسعار الريال السعودي في بعض البنوك الأخرى في مصر:

البنك المركزي المصري: 13.53 جنيه للشراء 13.57 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 13.51 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع

بنك مصر: 13.51 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 13.53 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.54 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي التجاري: 13.23 جنيه للشراء 13.57 جنيه للبيع

بنك البركة: 13.46 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 13.48 جنيه للشراء 13.59 جنيه للبيع

إلى هنا نكون قد استعرضنا