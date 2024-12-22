خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 من خلال الموقع الرسمي لمنصة أبشر

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رياض - احمد صلاح - يعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 من أكثر ما يتم البحث عنه، حيث قد أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر 2024 عن أن تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة قبل يوم 18-4-2024 بنسبة 50%، بما لا يتطلب التقديم داخل أي مواقع أو حتى زيارة المقرات الخاصة بالإدارة، بالإضافة إلى أن التخفيض يظهر بشكل تلقائي حتى يوم 18 أبريل 2025،

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 كما الاتى:

افتح ا لموقع الرسمي لمنصة أبشر عبر الرابط الإلكتروني المخصص لها .

. اضغط على خيار تسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل رمز التحقق الموجود في الصورة (إن وجد).

بعد تسجيل الدخول بنجاح ستظهر لك صفحة تحتوي على قائمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية.

توجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختار الخدمات المرورية.

من قائمة الخدمات المرورية اختار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

في الصفحة التالية ستطلب منك إدخال رقم لوحة السيارة الخاصة بك بشكل دقيق وصحيح.

بعد إدخال رقم اللوحة قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

اضغط على زر استعلام.

خطوات سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

خطوات سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر سداد الغرامات المقررة ضدك إلكترونيا عبر نفس المنصة، لتسديد المخالفات،

كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات كما الآتي من خلال السطور القادمة: