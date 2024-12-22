نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالكويت يصل إلى الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الأحمد الصباح.