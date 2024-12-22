انت الأن تتابع خبر الخبير يحذر: البرد القطبي يضرب السعودية هذا الأسبوع وأجواء شتوية قاسية في الانتظار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه المملكة العربية السعودية في الأيام الحالية أجواء شتوية غير مستقرة، حيث تشير التوقعات إلى أن موجة برد قطبي شديدة ستضرب البلاد خلال هذا الأسبوع. ومع هذه التغيرات الجوية، حذر خبراء الأرصاد من تأثيرات هذه الموجة على درجات الحرارة، مؤكدين ضرورة اتخاذ احتياطات خاصة لتفادي تداعيات البرد القارس، خصوصًا في ساعات الفجر والصباح الباكر.

أحد أبرز هذه التحذيرات جاء على لسان الدكتور خالد بن صالح الزعاق، الخبير في الأرصاد الجوية، الذي حذر من أن الموجة الباردة الأولى بدأت تؤثر بشكل ملحوظ على أجواء المملكة. وأوضح أن هذه الموجة ستستمر خلال الأسبوع الحالي، مما يرفع من نسبة الشعور بالبرد القارص في معظم المناطق.

الدكتور الزعاق أشار إلى أن التأثيرات السلبية ستكون ملحوظة بشكل خاص في فترات الصباح الباكر والليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، مما يجعل البيوت والمنازل أكثر برودة. وناشد الزعاق الأسر وخاصة الآباء بضرورة ارتداء أطفالهم ملابس شتوية ثقيلة طوال الأسبوع، محذرًا من عدم الاستخفاف بالبرودة، خصوصًا أنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب.

وأضاف الزعاق أن السبب الرئيسي وراء هذا الطقس البارد هو انتقال الشمس من الجهة الجنوبية إلى الشمالية، ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير. وأكد أن الشمس ستغيب في ساعات متأخرة من الليل، مما يزيد من شدة البرودة.

من جانبه، نصح الزعاق بتدفئة المنازل جيدا، وارتداء الملابس الثقيلة داخلها، مع التأكيد على ضرورة الحذر وعدم التهاون في التعامل مع هذا الطقس الشتوي القاسي.