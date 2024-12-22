نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على توتنهام والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بستة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز أمام توتنهام

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره ليستر سيتي، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 26 من شهر ديسمبر الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ على ملعب أنفليد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

