عضو إدارة بني سويف يتبرع بحقيبة إسعافات أولية ب 5 آلاف جنيه لفريق كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - تبرع الدكتور أحمد عبدالله خلف، عضو مجلس ادارة نادي بني سويف الرياضي، بحقيبة إسعافات أولية قيمتها 5 آلاف جنيه، للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف.

عضو بني سويف يتبرع بحقيبة إسعافات أولية

وأشار عضو مجلس إدارة نادي بني سويف إلى أن حقيبة الإسعافات الأولية التي تبرع بها تضم أدوية ومستلزمات خاصة بإصابات الملاعب مثل الأربطة الضاغطة، جيل ومراهم مسكنة للألم، حقن مسكنة، باسط للعضلات، مضادات حيوية، ادوية لعلاج الشد العضلي، بتادين مطهر.

وأكد الدكتور أحمد عبدالله أن مساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ماديا ومعنويا واجب علي الجميع، لكي يتمكن من الصعود إلى القسم الثاني ويصل أيضا إلى دوري الأضواء والشهرة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الرياضي يتصدر المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث برصيد 22 نقطة، ويضم الجهاز الفني للفريق أحمد معوض مديرا فنيا عمرو عبدالعال وأسامه عبدالعزيز ومصطفي هيرو مدربين ومحمد مسعود مدرب حراس مرمي وحسام جابر ومصطفي محمد أخصائيين علاج الطبيعي، وجب الوجيه مديرا لشئون اللاعبين ومحمود علام مدير اداريا.

وحقق بني سويف فوزا على مضيفه أهلي الغرق بهدفين مقابل هدف بمنافسات الأسبوع العاشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث.